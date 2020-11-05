Крепление на грудь Sony AKA-CMH1

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Sony
|Тип товара
|Вес, гр
|220
|Крепление
|на грудь
|Особенности
|регулируемый размер, для съемки без рук, поворотный механизм на 360°
Похожие товары
Телефон для звонков в Новосибирске
Круглосуточная горячая линия
8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный
Электронная почта
Для добавления отзыва войдите в личный кабинет
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.
Оставить отзыв