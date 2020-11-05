Сушка для продуктов Scarlett SC-FD421014

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Scarlett
|Тип товара
|Сушилки для овощей и фруктов
|Дополнительный цвет
|черный
|Количество поддонов
|6
|Максимальная температура сушки, °С
|70
|Материал корпуса
|пластик
|Материал поддонов
|пластик
|Минимальная температура сушки, °С
|35
|Мощность
|250 Вт
|Основной цвет
|бежевый
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