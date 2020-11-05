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Универсальная сушка для овощей и фруктов BDH301M с удобным управлением станет настоящим помощником на вашей кухне. 5 емкостей позволяют одновременно готовить различные продукты без соприкосновения друг с другом, а встроенный вентилятор обеспечивает равномерное распределение воздушного потока для более качественной сушки и сохранения всех полезный веществ. Прозрачный корпус из термостойкого пластика помогает контролировать процесс приготовления.

Сушка для овощей и фруктов BBK BDH301M черный/металлик - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.