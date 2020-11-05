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Метеостанция BVItech BV-415GKS

Артикул: 230347
  • Метеостанция BVItech BV-415GKS - фото 1
  • Метеостанция BVItech BV-415GKS - фото 2
  • Метеостанция BVItech BV-415GKS - фото 3
  • Метеостанция BVItech BV-415GKS - фото 4
Метеостанция BVItech BV-415GKS - фото 1
Метеостанция BVItech BV-415GKS - фото 2
Метеостанция BVItech BV-415GKS - фото 3
Метеостанция BVItech BV-415GKS - фото 4
3 840 руб. 
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+ 56 КэтКоинов
Артикул: 230347
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBVItech
Тип товараМетеостанции
Барометрнет
Выносной датчикда
Диапазон показателей температурыот -40 до +70 °C 
Дисплейда
Дополнительные функциичасы, будильник 
Звуковая индикациянет
Измерение температуры (OUT)да
Отображение информациицифры и символы
Питаниеот сети
Размеры (ВхШхТ)285х55х66
Многофункциональные часы BVItech BV-415BKS не только показывают текущее время, но также выполняют ряд других полезнейших функций. Например, они выполняют роль будильника, к тому же снабженного опцией Snooze для тех, кто тяжело встает по утрам. Также часы информируют владельца о температуре в комнате и снаружи, для чего к ним прилагается внешний температурный датчик с беспроводной передачей информации. Благодаря оригинальному дизайну в виде слегка изогнутого «паруса» с крупными голубыми цифрами часы послужат милым украшением для любого интерьера, а также отличным подарком. Питание часов осуществляется от бытовой электросети через сетевой адаптер, а на случай внезапного отключения энергии имеются резервные батареи CR2032.


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Самовывоз невозможен
Метеостанция BVItech BV-415GKS - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3840 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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