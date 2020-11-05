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Главная Аксессуары Карты памяти SanDisk Карта Памяти micro SDXC 128Gb Sandisk Ultra Class 10 UHS-I + ADP (80/10 MB/s)

Карта Памяти micro SDXC 128Gb Sandisk Ultra Class 10 UHS-I + ADP (80/10 MB/s)

Артикул: 230282
Карта Памяти micro SDXC 128Gb Sandisk Ultra Class 10 UHS-I + ADP (80/10 MB/s)
1 510 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 230282
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 10 лет
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендSanDisk
Тип товараКарта памяти
Высота, см0,1
Длина, см1,5
Объем128
Поддержка UHS-Iда
Скорость записи10
Скорость чтения80
Ширина, см1,1
Формат карты памятиmicroSDXC
Снимайте и храните еще больше фотографий высокого качества и видео Full HD на смартфоне или планшете Android с картами SanDisk Ultra microSD UHS-I. Предлагая до 64 ГБ свободного места, эти карты идеально подойдут для смартфонов и планшетов Android. Приложение SanDisk Memory Zone, доступное в магазине Google Play, позволит вам легко получить доступ ко всем файлам, просмотреть их и скопировать из памяти телефона в любое удобное для вас место. Функция автоматического переноса файлов со встроенного накопителя на карту памяти поможет вашему смартфону работать с максимальной производительностью.


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Карта Памяти micro SDXC 128Gb Sandisk Ultra Class 10 UHS-I + ADP (80/10 MB/s) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1510 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске, или оформите покупку через корзину.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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