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Главная Аксессуары Карты памяти A-Data Карта Памяти micro SDHC 32Gb Adata Premier UHS-I U1 V10 A1 + ADP (85/25 Mb/s)

Карта Памяти micro SDHC 32Gb Adata Premier UHS-I U1 V10 A1 + ADP (85/25 Mb/s)

Артикул: 230239
  • Карта Памяти micro SDHC 32Gb Adata Premier UHS-I U1 V10 A1 + ADP (85/25 Mb/s) - фото 1
  • Карта Памяти micro SDHC 32Gb Adata Premier UHS-I U1 V10 A1 + ADP (85/25 Mb/s) - фото 2
Карта Памяти micro SDHC 32Gb Adata Premier UHS-I U1 V10 A1 + ADP (85/25 Mb/s) - фото 1
Карта Памяти micro SDHC 32Gb Adata Premier UHS-I U1 V10 A1 + ADP (85/25 Mb/s) - фото 2
580 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 230239
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 10 лет
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БрендA-Data
Тип товараКарта памяти
Вес, кг0,025
Высота, см0,1
Длина, см1,5
Объем32
Поддержка UHS-Iда
Скорость записи25
Скорость чтения100
Ширина, см1,1
Формат карты памятиmicroSDHC
Карты памяти Premier microSDXC/SDHC UHS-I класса 10 обеспечивают скорость чтения до 100 МБ в секунду для быстрой передачи файлов. Карты памяти Premier microSDXC/SDHC UHS-I относятся к классу 10 по характеристикам быстродействия и обеспечивают бесперебойную высококачественную запись видеозаписей с разрешением Full HD на смартфонах и планшетных ПК. Они также соответствуют стандарту А1 для ускоренного и бесперебойного выполнения приложений. Благодаря соответствию стандарту V10 (Video Speed Class), они способны записывать видео со скоростью до 10 МБ в секунду. Доступные в версиях от 16 до 256 ГБ и имеющие надежную многоточечную защиту, карты памяти Premier microSDXC/SDHC UHS-I дают возможность любителям мобильных устройств с легкостью записывать и публиковать потрясающие события!


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Карта Памяти micro SDHC 32Gb Adata Premier UHS-I U1 V10 A1 + ADP (85/25 Mb/s) - стоимость товара 580 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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