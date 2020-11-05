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Цифровой фотоаппарат Sony Cyber-shot DSC-RX0 II G

Артикул: 230208
  • Цифровой фотоаппарат Sony Cyber-shot DSC-RX0 II G - фото 1
  • Цифровой фотоаппарат Sony Cyber-shot DSC-RX0 II G - фото 2
  • Цифровой фотоаппарат Sony Cyber-shot DSC-RX0 II G - фото 3
  • Цифровой фотоаппарат Sony Cyber-shot DSC-RX0 II G - фото 4
  • Цифровой фотоаппарат Sony Cyber-shot DSC-RX0 II G - фото 5
  • Цифровой фотоаппарат Sony Cyber-shot DSC-RX0 II G - фото 6
  • Цифровой фотоаппарат Sony Cyber-shot DSC-RX0 II G - фото 7
  • Цифровой фотоаппарат Sony Cyber-shot DSC-RX0 II G - фото 8
Цифровой фотоаппарат Sony Cyber-shot DSC-RX0 II G - фото 1
Цифровой фотоаппарат Sony Cyber-shot DSC-RX0 II G - фото 2
Цифровой фотоаппарат Sony Cyber-shot DSC-RX0 II G - фото 3
Цифровой фотоаппарат Sony Cyber-shot DSC-RX0 II G - фото 4
Цифровой фотоаппарат Sony Cyber-shot DSC-RX0 II G - фото 5
Цифровой фотоаппарат Sony Cyber-shot DSC-RX0 II G - фото 6
Цифровой фотоаппарат Sony Cyber-shot DSC-RX0 II G - фото 7
Цифровой фотоаппарат Sony Cyber-shot DSC-RX0 II G - фото 8
55 772 руб. 
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+ 277 КэтКоинов
Артикул: 230208
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендSony
Тип товараКомпактные фотоаппараты
Разрешение матрицы, Мпикс15.3
Физический размер матрицы13.2x8.8 мм
Тип матрицыCMOS
Встроенная вспышканет
Фокусное расстояние (35 мм эквивалент)24 мм
ДиафрагмаF4
Zoom оптическийнет
Zoom цифровой4x
Скорость серийной съемки16 кадр./сек.
Запись видеоесть
Максимальное разрешение видеосъемки3840x2160
Размер дисплея, дюйм1.5
Разрешение дисплея230400
Тип дисплеяЖК
Тип видоискателянет
Светочувствительность125-12800 ISO
Тип карт памятиMemory Stick M2, microSD, microSDHC, microSDXC
Wi-Fiесть
Bluetoothесть
Элементы питаниясвой собственный
Цветчерный
Комплектацияфотоаппарат, аккумулятор, адаптер переменного тока, кабель USB mciro, ремешок, защита для карты памяти, руководство
Габариты (ШxВxГ), мм59x40.5x35
Вес, кг0.132
Эта камера существует в своем собственном классе, между экшен-камерой и цифровым фотоаппаратом премиум-сегмента. Sony RX0 II – превосходная камера для съемки фото и видео, в путешествиях и дома, и даже на профессиональных съемочных площадках. Прочный металлический корпус выдерживает падения с высоты до 2 метров, погружения на 10 метров, сдавливание весом до 200 кг. Откидной экран удобен для съемки самого себя. Благодаря записи UHD 4K на карту памяти и резкому объективу Zeiss 24mm f/4 вы сможете передать мельчайшие детали изображения, а крупная матрица формата 1 обеспечивает широкий динамический диапазон и высокое качество изображения при недостаточном освещении.


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Самовывоз невозможен
Цифровой фотоаппарат Sony Cyber-shot DSC-RX0 II G - по цене 55772 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(383)207-84-47 в Новосибирске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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