8(383)207-84-47
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Внешний жесткий диск LaCie STHG4000402 4TB TYPE C Space Grey

Артикул: 229727
  • Внешний жесткий диск LaCie STHG4000402 4TB TYPE C Space Grey - фото 1
  • Внешний жесткий диск LaCie STHG4000402 4TB TYPE C Space Grey - фото 2
  • Внешний жесткий диск LaCie STHG4000402 4TB TYPE C Space Grey - фото 3
  • Внешний жесткий диск LaCie STHG4000402 4TB TYPE C Space Grey - фото 4
  • Внешний жесткий диск LaCie STHG4000402 4TB TYPE C Space Grey - фото 5
  • Внешний жесткий диск LaCie STHG4000402 4TB TYPE C Space Grey - фото 6
  • Внешний жесткий диск LaCie STHG4000402 4TB TYPE C Space Grey - фото 7
  • Внешний жесткий диск LaCie STHG4000402 4TB TYPE C Space Grey - фото 8
Внешний жесткий диск LaCie STHG4000402 4TB TYPE C Space Grey - фото 1
Внешний жесткий диск LaCie STHG4000402 4TB TYPE C Space Grey - фото 2
Внешний жесткий диск LaCie STHG4000402 4TB TYPE C Space Grey - фото 3
Внешний жесткий диск LaCie STHG4000402 4TB TYPE C Space Grey - фото 4
Внешний жесткий диск LaCie STHG4000402 4TB TYPE C Space Grey - фото 5
Внешний жесткий диск LaCie STHG4000402 4TB TYPE C Space Grey - фото 6
Внешний жесткий диск LaCie STHG4000402 4TB TYPE C Space Grey - фото 7
Внешний жесткий диск LaCie STHG4000402 4TB TYPE C Space Grey - фото 8
12 540 руб. 
Купить
+ 77 КэтКоинов
Артикул: 229727
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендLaCie
Тип товараВнешний жесткий диск
Вес, кг0,4
Объем4 Тб
Размеры (ШхВхД), мм91х20х124
Тип дискаHDD
ИнтерфейсUSB C 3.2 gen2, Thunderbolt v3
Материал корпусаметалл
Форм-фактор HDD, дюйм2,5
Цветсерый
Частота вращения шпинделя: 5400 об/мин. Эффективно отводится тепло благодаря алюминиевому корпусу. Скорость чтения и записи: 120 мб/с. Компактный.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Внешний жесткий диск LaCie STHG4000402 4TB TYPE C Space Grey - этот товар вы можете купить по цене 12540 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Новосибирске

8 (383) 207-84-47

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...