Внешний аккумулятор Xiaomi 3250mAh Mi Power Bank Flashlight

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Xiaomi
|Тип товара
|Внешний аккумулятор
|Емкость, mAh
|3250
|Одновременная зарядка двух устройств
|нет
|Зарядка ноутбуков
|нет
|Макс. выходной ток, А
|1
|Переходник на Apple 30 pin
|нет
|Переходник на Apple 8 pin (Lightning)
|нет
|Переходник на micro USB
|есть
|Индикатор заряда
|есть
|Цвет
|белый
|Вес, г
|103
|Размеры, мм
|120x26x26
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