Внешний SSD WD My Passport Wireless WDBAMJ0020BGY-RESN 2ТБ

Твердотельный накопитель My Passport Wireless — это универсальный портативный диск, который помогает сохранять фотографии и видео, снятые на камеры и дроны. Встроенное устройство чтения карт SD 3.0 со скоростью чтения до 65 Мб/с и кнопкой копирования в одно касание позволяет быстро выполнять резервное копирование фотографий и видео с SD-карты без компьютера и дополнительного программного обеспечения. Твердотельный накопитель внутри и защитный бампер снаружи обезопасят ваши материалы при ударах, вибрации и падениях с высоты до 1 метра, даже когда диск работает. Твердотельный накопитель My Passport Wireless способен работать до 10 часов непрерывно без подзарядки. Возьмите его с собой на съемку, и его хватит на целый день. Выберите его в качестве спутника в дальнем путешествии и используйте потоковую передачу видео на протяжении всего перелета.