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Флешка Silicon Power 32Gb LuxMini 320 SP032GBUF2320V1W USB2.0 white

Артикул: 229488
  • Флешка Silicon Power 32Gb LuxMini 320 SP032GBUF2320V1W USB2.0 white - фото 1
  • Флешка Silicon Power 32Gb LuxMini 320 SP032GBUF2320V1W USB2.0 white - фото 2
  • Флешка Silicon Power 32Gb LuxMini 320 SP032GBUF2320V1W USB2.0 white - фото 3
  • Флешка Silicon Power 32Gb LuxMini 320 SP032GBUF2320V1W USB2.0 white - фото 4
  • Флешка Silicon Power 32Gb LuxMini 320 SP032GBUF2320V1W USB2.0 white - фото 5
Флешка Silicon Power 32Gb LuxMini 320 SP032GBUF2320V1W USB2.0 white - фото 1
Флешка Silicon Power 32Gb LuxMini 320 SP032GBUF2320V1W USB2.0 white - фото 2
Флешка Silicon Power 32Gb LuxMini 320 SP032GBUF2320V1W USB2.0 white - фото 3
Флешка Silicon Power 32Gb LuxMini 320 SP032GBUF2320V1W USB2.0 white - фото 4
Флешка Silicon Power 32Gb LuxMini 320 SP032GBUF2320V1W USB2.0 white - фото 5
600 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 229488
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендSilicon Power
Тип товараUSB-флеш-накопитель
ReadyBoostнет
Аппаратное шифрование данныхнет
Водонепроницаемый корпуснет
Выдвижной разъемнет
Датчик считывания отпечатка пальцанет
Защита от перезаписинет
Защита паролемнет
ИнтерфейсUSB 2.0
Материал корпусапластик
Объем памяти, Гб32
Размеры (ШxДxТ)18x65x8 мм
Резервное копирование данныхнет
Сжатие данныхнет
Цветбелый
LuxMini 320 прост в исполнении и очень элегантный, отполированная поверхность корпуса заставляет обратить на себя внимание. Для удобства, LuxMini 320 снабжен отверстием для цепочки и аксессуаров. Устройство особенно практичн для пользователей, постоянно бывающих в разъездах.


Теги товара: 32 Гб.


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Самовывоз невозможен
Флешка Silicon Power 32Gb LuxMini 320 SP032GBUF2320V1W USB2.0 white – стоимость товара 600 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(383)207-84-47 в Новосибирске. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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