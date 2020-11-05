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Флешка Silicon Power 32Gb Helios 101 SP032GBUF2101V1B USB3.0 blue

Артикул: 229484
  • Флешка Silicon Power 32Gb Helios 101 SP032GBUF2101V1B USB3.0 blue - фото 1
  • Флешка Silicon Power 32Gb Helios 101 SP032GBUF2101V1B USB3.0 blue - фото 2
  • Флешка Silicon Power 32Gb Helios 101 SP032GBUF2101V1B USB3.0 blue - фото 3
Флешка Silicon Power 32Gb Helios 101 SP032GBUF2101V1B USB3.0 blue - фото 1
Флешка Silicon Power 32Gb Helios 101 SP032GBUF2101V1B USB3.0 blue - фото 2
Флешка Silicon Power 32Gb Helios 101 SP032GBUF2101V1B USB3.0 blue - фото 3
600 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 229484
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендSilicon Power
Тип товараUSB-флеш-накопитель
ReadyBoostнет
Аппаратное шифрование данныхнет
Водонепроницаемый корпуснет
Выдвижной разъемнет
Датчик считывания отпечатка пальцанет
Защита от перезаписинет
Защита паролемнет
ИнтерфейсUSB 2.0
Материал корпусаметалл
Объем памяти, Гб32
Размеры (ШxДxТ)55.5x19x7.1 мм
Резервное копирование данныхнет
Сжатие данныхнет
Цветсиний
Алюминиевый корпус защищает накопитель от царапин и отпечатков пальцев. Надежная конструкция обеспечивает долгий срок службы. Дизайн с отверстием в корпусе для удобного ношения устройства с собой, Helios 101позволяет легко и просто закрепить его на сумке, рюкзаке или кольце для ключей, всегда имея необходимые документы под рукой.


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Самовывоз невозможен
Флешка Silicon Power 32Gb Helios 101 SP032GBUF2101V1B USB3.0 blue - купить по цене 600 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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