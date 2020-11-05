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Флешка Kingston 32Gb DataTraveler SE9 (DTSE9G2/32GB) USB3.0 серебристый

Артикул: 229450
  • Флешка Kingston 32Gb DataTraveler SE9 (DTSE9G2/32GB) USB3.0 серебристый - фото 1
  • Флешка Kingston 32Gb DataTraveler SE9 (DTSE9G2/32GB) USB3.0 серебристый - фото 2
  • Флешка Kingston 32Gb DataTraveler SE9 (DTSE9G2/32GB) USB3.0 серебристый - фото 3
  • Флешка Kingston 32Gb DataTraveler SE9 (DTSE9G2/32GB) USB3.0 серебристый - фото 4
Флешка Kingston 32Gb DataTraveler SE9 (DTSE9G2/32GB) USB3.0 серебристый - фото 1
Флешка Kingston 32Gb DataTraveler SE9 (DTSE9G2/32GB) USB3.0 серебристый - фото 2
Флешка Kingston 32Gb DataTraveler SE9 (DTSE9G2/32GB) USB3.0 серебристый - фото 3
Флешка Kingston 32Gb DataTraveler SE9 (DTSE9G2/32GB) USB3.0 серебристый - фото 4
930 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 229450
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 60 мес
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендKingston
Тип товараUSB-флеш-накопитель
ReadyBoostнет
Аппаратное шифрование данныхнет
Выдвижной разъемнет
Датчик считывания отпечатка пальцанет
Защита от перезаписинет
Индикатор передачи данныхнет
ИнтерфейсUSB 3.0
Материал корпусаметалл
Объем памяти, Гб32
Размеры (ШxДxТ)12x45x5 мм
Сжатие данныхнет
Скорость записи данных, МБ/с15
Скорость чтения данных, МБ/с100
Цветсеребро
USB-накопитель Kingston DataTraveler SE9 имеет стильный металлический корпус с большим кольцом, за которое его удобно прикреплять. Надёжный корпус этого накопителя позволяет безбоязненно брать его с собой повсюду, куда бы вы ни отправились со своими новыми устройствами. Накопитель DataTraveler SE9 имеет пятилетнюю гарантию, бесплатную техническую поддержку и отличается легендарной надежностью, характерной для всей продукции компании Kingston.


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Самовывоз невозможен
Флешка Kingston 32Gb DataTraveler SE9 (DTSE9G2/32GB) USB3.0 серебристый - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 930 руб., позвонив по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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