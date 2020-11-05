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Моноблок HP 22-c0021ur AiO snow white (4GZ48EA)

Артикул: 229410
  • Моноблок HP 22-c0021ur AiO snow white (4GZ48EA) - фото 1
  • Моноблок HP 22-c0021ur AiO snow white (4GZ48EA) - фото 2
  • Моноблок HP 22-c0021ur AiO snow white (4GZ48EA) - фото 3
  • Моноблок HP 22-c0021ur AiO snow white (4GZ48EA) - фото 4
  • Моноблок HP 22-c0021ur AiO snow white (4GZ48EA) - фото 5
  • Моноблок HP 22-c0021ur AiO snow white (4GZ48EA) - фото 6
  • Моноблок HP 22-c0021ur AiO snow white (4GZ48EA) - фото 7
Моноблок HP 22-c0021ur AiO snow white (4GZ48EA) - фото 1
Моноблок HP 22-c0021ur AiO snow white (4GZ48EA) - фото 2
Моноблок HP 22-c0021ur AiO snow white (4GZ48EA) - фото 3
Моноблок HP 22-c0021ur AiO snow white (4GZ48EA) - фото 4
Моноблок HP 22-c0021ur AiO snow white (4GZ48EA) - фото 5
Моноблок HP 22-c0021ur AiO snow white (4GZ48EA) - фото 6
Моноблок HP 22-c0021ur AiO snow white (4GZ48EA) - фото 7
43 870 руб. 
Купить
+ 287 КэтКоинов
Артикул: 229410
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 12 мес
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендHP
Тип товараМоноблок
Операционная системаWindows 10 Home
Цветбелый
Разрешение экрана1920x1080 (16:9)
Беспроводные интерфейсыWi-Fi, Bluetooth
Оптический приводнет
Поверхность экранаматовая
Тип подсветки экранаLED
ПроцессорIntel Core i3 8130U
Модель процессора8130U
Частота работы процессора, ГГц2,2
Количество ядер процессора2
Тип видеокартыдискретный (внешний)
Тип оперативной памятиDDR-4
Диагональ экрана, дюйм21.5
Частота оперативной памяти, МГц2400
Объем оперативной памяти, МБ4096
Объем жесткого диска, ГБ1000
Проводная сетьGigabit Ethernet (10/100/1000 Мбит/с)
Камера есть
Дополнительновстроенные колонки, микрофон, кардридер, клавиатура и мышь в комплекте
Размеры (ШxВxГ), мм490 x 391 x 143
Вес, кг5,39
Этот красивый и мощный моноблок предоставляет объем накопителей, которого хватит всем членам семьи, чтобы решить любую задачу. Будь то работа или развлечения — вы нашли прекрасное решение, которое сочетает в себе невероятно привлекательный дизайн и высокую производительность.


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Самовывоз невозможен
Моноблок HP 22-c0021ur AiO snow white (4GZ48EA) – стоимость товара 43870 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(383)207-84-47 в Новосибирске. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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