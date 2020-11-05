Монитор Acer 21.5" V226HQLBB black

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В мониторах серии V6 технология Acer eColor используется для создания поразительных визуальных эффектов, а инновационная технология Acer ComfyView устраняет блики и обеспечивает более комфортный просмотр изображения. Эти прочные мониторы снабжены широким набором портов для подключения разных типов устройств, чтобы пользователи могли одновременно выполнять больше задач. Кроме того, они используют экологичные функции, которые обеспечивают снижение энергопотребления и экономию денежных средств.

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