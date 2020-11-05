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Внешний HDD 2.5" ADATA 2.0Tb HD650 (AHD650-2TU31-CBK) USB 3.1 черный

Артикул: 229359
  • Внешний HDD 2.5" ADATA 2.0Tb HD650 (AHD650-2TU31-CBK) USB 3.1 черный - фото 1
  • Внешний HDD 2.5" ADATA 2.0Tb HD650 (AHD650-2TU31-CBK) USB 3.1 черный - фото 2
  • Внешний HDD 2.5" ADATA 2.0Tb HD650 (AHD650-2TU31-CBK) USB 3.1 черный - фото 3
Внешний HDD 2.5" ADATA 2.0Tb HD650 (AHD650-2TU31-CBK) USB 3.1 черный - фото 1
Внешний HDD 2.5" ADATA 2.0Tb HD650 (AHD650-2TU31-CBK) USB 3.1 черный - фото 2
Внешний HDD 2.5" ADATA 2.0Tb HD650 (AHD650-2TU31-CBK) USB 3.1 черный - фото 3
5 860 руб. 
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+ 63 КэтКоинов
Артикул: 229359
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендA-Data
Тип товараВнешний жесткий диск
Вес, кг0,22
Объем2 Тб
Размеры (ШхВхД), мм88х22х133
Тип дискаHDD
ИнтерфейсUSB 3.2 gen1
Материал корпусапластик
Форм-фактор HDD, дюйм2,5
Цветчерный
Частота вращения шпинделя: 5400 об/мин. Максимальная скорость интерфейса: 500 МБ/с. Прорезиненный корпус. Стандарт защиты MIL-STD-810. Защита от пыли и влаги.


Теги товара: Черные.


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Внешний HDD 2.5" ADATA 2.0Tb HD650 (AHD650-2TU31-CBK) USB 3.1 черный - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 5860 руб., вам надо позвонить по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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