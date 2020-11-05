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Флэшка Smartbuy USB 2.0 Flash Drive 64GB STREAM Yellow (SB64GBST-Y)

Артикул: 229350
  • Флэшка Smartbuy USB 2.0 Flash Drive 64GB STREAM Yellow (SB64GBST-Y) - фото 1
  • Флэшка Smartbuy USB 2.0 Flash Drive 64GB STREAM Yellow (SB64GBST-Y) - фото 2
Флэшка Smartbuy USB 2.0 Flash Drive 64GB STREAM Yellow (SB64GBST-Y) - фото 1
Флэшка Smartbuy USB 2.0 Flash Drive 64GB STREAM Yellow (SB64GBST-Y) - фото 2
650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 229350
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БрендSmartBuy
Тип товараUSB-флеш-накопитель
ReadyBoostнет
Аппаратное шифрование данныхнет
Водонепроницаемый корпуснет
Выдвижной разъемнет
Датчик считывания отпечатка пальцанет
Защита от перезаписинет
Защита паролемнет
ИнтерфейсUSB 2.0
Материал корпусапластик
Объем памяти, Гб64
Резервное копирование данныхнет
Сжатие данныхнет
Цветжелтый
В дизайне Crown — простота и стиль, а отверстие для шнурка позволяет прикрепить накопитель к Вашему телефону или связке ключей, чтобы он всегда был под рукой. Дизайн устройства предусмотрен таким образом, что колпачок можно прикрепить сзади корпуса (по типу шариковой ручки), что позволяет не потерять его.


Теги товара: 64 Гб, большого объема.


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