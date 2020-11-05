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Сетевой адаптер Sony AC-L200

Артикул: 229294
  • Сетевой адаптер Sony AC-L200 - фото 1
  • Сетевой адаптер Sony AC-L200 - фото 2
Сетевой адаптер Sony AC-L200 - фото 1
Сетевой адаптер Sony AC-L200 - фото 2
4 535 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 229294
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БрендSony
Тип товараСетевой адаптер
Для устройствSony DSC-HX1, HDR-XR100E, HDR-XR150E, HDR-XR200E, HDR-XR350E, HDR-XR500E, HDR-XR520E, HDR-XR550E, HDR-SR10E, HDR-SR11E, HDR-SR12E, HDR-SR5E, HDR-SR7E, HDR-SR8E, HDR-CX550E, HDR-CX350E, HDR-CX150E, HDR-CX110E, HDR-CX100E, HDR-CX520E, HDR-CX500E, HDR-CX12E, HDR-TG1E, HDR-CX7EK, HDR-UX10E, HDR-UX20E, HDR-UX3E, HDR-UX5E, HDR-UX7E, DCR-SR88E, DCR-SR68E, DCR-SR47E, DCR-SR67E, DCR-SR87E, DCR-SR45E, DCR-SR46E, DCR-SR65E, DCR-SR85E, DCR-SR220E, DCR-SR32E, DCR-SR42E, DCR-SR52E, DCR-SR62E, DCR-SR72E, DCR-S
Компактное зарядное устройство позволяет заряжать аккумулятор видеокамеры или фотоаппарата Sony непосредственно через камеру не вынимая батарею. Сетевая зарядка AC-L200 также позволяет осуществлять работу и съемку непосредственно от сети 220в не используя аккумулятор, что особенно актуально при длительных съемка в помещении или при монтаже и скачивании файлов на компьютер. Если у вас имеется несколько аккумуляторов, то рекомендуется приобрести отдельное зарядное устройство Sony BC-TRV, которое позволит заряжать батареи отдельно, а не через камеру.


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