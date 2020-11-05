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Главная Фотоаппараты и видеокамеры Устройства звукозаписи Zoom Комплект аксессуаров Zoom APH6 для рекордера Zoom H6

Комплект аксессуаров Zoom APH6 для рекордера Zoom H6

Артикул: 229283
  • Комплект аксессуаров Zoom APH6 для рекордера Zoom H6 - фото 1
  • Комплект аксессуаров Zoom APH6 для рекордера Zoom H6 - фото 2
  • Комплект аксессуаров Zoom APH6 для рекордера Zoom H6 - фото 3
Комплект аксессуаров Zoom APH6 для рекордера Zoom H6 - фото 1
Комплект аксессуаров Zoom APH6 для рекордера Zoom H6 - фото 2
Комплект аксессуаров Zoom APH6 для рекордера Zoom H6 - фото 3
4 170 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 229283
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БрендZoom
Тип товараКомплект аксессуаров
Комплектацияпульт дистанционного управления RCH6, ворсовая ветрозащита WSU-1, блок питания USB-типа AD-17E
APH6 — это набор аксессуаров, который станет идеальным компаньоном для вашего ручного аудиорекордера Zoom H6.


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