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Процессор эффектов Zoom G5n

Артикул: 229275
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  • Процессор эффектов Zoom G5n - фото 9
  • Процессор эффектов Zoom G5n - фото 10
Процессор эффектов Zoom G5n - фото 1
Процессор эффектов Zoom G5n - фото 2
Процессор эффектов Zoom G5n - фото 3
Процессор эффектов Zoom G5n - фото 4
Процессор эффектов Zoom G5n - фото 5
Процессор эффектов Zoom G5n - фото 6
Процессор эффектов Zoom G5n - фото 7
Процессор эффектов Zoom G5n - фото 8
Процессор эффектов Zoom G5n - фото 9
Процессор эффектов Zoom G5n - фото 10
23 440 руб. 
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Артикул: 229275
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендZoom
Тип товараПроцессор
Вес, кг3.4
Питаниесеть
Размеры (ШхВхТ)22.5x45.4x7.5 см
Комплектацияпроцессор, документация, упаковка
При разработке процессора G5n основной целью было создание самой лучшей коллекции гитарных эффектов, которая когда-либо предлагалась гитаристам. В G5n вы найдете десятки тональностей, от FunkSauce” до “Texas Toast”, и от “Carlos” до “Heavensent”. Гитарный процессор G5n включает в себя 68 качественно исполненных DSP-эффектов, плюс 10 реалистичных эмуляторов усилителей и кабинетов, которые когда-либо создавались Звуковой лабораторией Zoom.


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Самовывоз невозможен
Процессор эффектов Zoom G5n - стоимость товара 23440 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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