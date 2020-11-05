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Бинокль Veber Nature Russia 7Х20 Алтай

Артикул: 228852
  • Бинокль Veber Nature Russia 7Х20 Алтай - фото 1
  • Бинокль Veber Nature Russia 7Х20 Алтай - фото 2
  • Бинокль Veber Nature Russia 7Х20 Алтай - фото 3
  • Бинокль Veber Nature Russia 7Х20 Алтай - фото 4
  • Бинокль Veber Nature Russia 7Х20 Алтай - фото 5
  • Бинокль Veber Nature Russia 7Х20 Алтай - фото 6
Бинокль Veber Nature Russia 7Х20 Алтай - фото 1
Бинокль Veber Nature Russia 7Х20 Алтай - фото 2
Бинокль Veber Nature Russia 7Х20 Алтай - фото 3
Бинокль Veber Nature Russia 7Х20 Алтай - фото 4
Бинокль Veber Nature Russia 7Х20 Алтай - фото 5
Бинокль Veber Nature Russia 7Х20 Алтай - фото 6
4 410 руб. 
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+ 126 КэтКоинов
Артикул: 228852
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендVeber
Тип товараБинокли
Увеличение7x
Диаметр объектива20 мм
Регулировка расстояния между зрачкамиесть
Корпусметалл
Футляр/чехол в комплектеесть
Цвет корпусазеленый
Вес, гр265
Бинокль Veber Nature Russia 7х20 Алтай посвящен одному из самых прекрасных и живописных регионов России. Все оптические элементы прибора имеют многослойные просветляющие и антибликовые покрытия, благодаря чему изображение в окуляре всегда остается четким и с правильной цветопередачей. Прецизионная механика конструкции обеспечивает плавное, комфортное вращение колец центральной фокусировки и окуляра. Конструкция металлического корпуса обеспечивает надёжную фиксацию всех оптических элементов и надёжно защищает оптику бинокля от повреждений при тряске и лёгких ударах. В бинокле используется стекло марки BaK4, обладающее большим коэффициентом преломления, что позволяет исключить светохроматизм по краям поля зрения. Удобные обрезиненные выдвижные наглазники (для наблюдения в очках, в т.ч. солнцезащитных) имеют фиксацию в крайних положениях. Резиновые крышки защищают окуляры при транспортировке. Купить Veber Nature Russia 7х20 Алтай можно всем любителям путешествий, так как бинокль имеет малый вес и габариты и легко поместится в любой карман.


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Самовывоз невозможен
Бинокль Veber Nature Russia 7Х20 Алтай - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4410 руб., позвонив по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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