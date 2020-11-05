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Мультилупа Levenhuk Zeno Multi ML13

Артикул: 228840
  • Мультилупа Levenhuk Zeno Multi ML13 - фото 1
  • Мультилупа Levenhuk Zeno Multi ML13 - фото 2
  • Мультилупа Levenhuk Zeno Multi ML13 - фото 3
  • Мультилупа Levenhuk Zeno Multi ML13 - фото 4
  • Мультилупа Levenhuk Zeno Multi ML13 - фото 5
  • Мультилупа Levenhuk Zeno Multi ML13 - фото 6
  • Мультилупа Levenhuk Zeno Multi ML13 - фото 7
  • Мультилупа Levenhuk Zeno Multi ML13 - фото 8
  • Мультилупа Levenhuk Zeno Multi ML13 - фото 9
  • Мультилупа Levenhuk Zeno Multi ML13 - фото 10
Мультилупа Levenhuk Zeno Multi ML13 - фото 1
Мультилупа Levenhuk Zeno Multi ML13 - фото 2
Мультилупа Levenhuk Zeno Multi ML13 - фото 3
Мультилупа Levenhuk Zeno Multi ML13 - фото 4
Мультилупа Levenhuk Zeno Multi ML13 - фото 5
Мультилупа Levenhuk Zeno Multi ML13 - фото 6
Мультилупа Levenhuk Zeno Multi ML13 - фото 7
Мультилупа Levenhuk Zeno Multi ML13 - фото 8
Мультилупа Levenhuk Zeno Multi ML13 - фото 9
Мультилупа Levenhuk Zeno Multi ML13 - фото 10
1 446 руб. 
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+ 63 КэтКоинов
Артикул: 228840
В наличии
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БрендLevenhuk
Тип товараЛупа
Мультилупа Levenhuk Zeno Multi ML13 – это набор из трех классических луп на ручке. Они отличаются друг от друга диаметром линзы и кратностью. Каждая лупа снабжена встроенной подсветкой из двух светодиодов, работающих от батареек. Мультилупа Levenhuk Zeno Multi ML13 – прекрасный выбор для чтения и изучения мелких объектов. Этот комплект из просмотровых луп пригодится и дома, и на работе.


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Мультилупа Levenhuk Zeno Multi ML13 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1446 руб., вам надо позвонить по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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