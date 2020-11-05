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Бинокль Veber ZOOM 8-18*40 N (черн.)

Артикул: 228836
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  • Бинокль Veber ZOOM 8-18*40 (черн.) - фото 2
  • Бинокль Veber ZOOM 8-18*40 (черн.) - фото 3
  • Бинокль Veber ZOOM 8-18*40 (черн.) - фото 4
  • Бинокль Veber ZOOM 8-18*40 (черн.) - фото 5
  • Бинокль Veber ZOOM 8-18*40 (черн.) - фото 6
Бинокль Veber ZOOM 8-18*40 (черн.) - фото 1
Бинокль Veber ZOOM 8-18*40 (черн.) - фото 2
Бинокль Veber ZOOM 8-18*40 (черн.) - фото 3
Бинокль Veber ZOOM 8-18*40 (черн.) - фото 4
Бинокль Veber ZOOM 8-18*40 (черн.) - фото 5
Бинокль Veber ZOOM 8-18*40 (черн.) - фото 6
5 930 руб. 
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+ 169 КэтКоинов
Артикул: 228836
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендVeber
Тип товараБинокли
Увеличение18x
Диаметр объектива40 мм
Регулировка расстояния между зрачкамиесть
Корпусметалл
Футляр/чехол в комплектеесть
Цвет корпусачерный
Вес, гр755
Металлический корпус, обклеенный плотной гидрофобной резиной. Удобное широкое кольцо фокусировки. Трудноистираемое многослойное (синее) просветление оптических элементов. Достаточно компактный и легкий - то что нужно для дальних походов. Хорошо выраженный стереоэффект. При увеличении 8 крат светосилы бинокля достаточно, чтобы вести наблюдение в ближних сумерках.


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Самовывоз невозможен
Бинокль Veber ZOOM 8-18*40 N (черн.) – стоимость товара 5930 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(383)207-84-47 в Новосибирске. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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