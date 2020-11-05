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Наушники JVC HA-FX9BT-B черный

Артикул: 228822
Наушники JVC HA-FX9BT-B черный
1 160 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 228822
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендJVC
Тип товараНаушники
Микрофонесть
Тип беспроводного соединенияBluetooth
Конструкциявкладыши
Отсоединяемый кабельнет
Система активного шумоподавлениянет
Складная конструкциянет
Спортивныенет
Поддержка Apt-Xнет
Цветчерный
Диапазон воспроизводимых частот, Гц20-20000
Разъём наушниковmicro USB
Наушники JVC HA-FX9BT оснащены встроенным пультом дистанционного управления и микрофоном, который позволяет пользователю воспроизводить, останавливать и переключать дорожки, а также отвечать на телефонные звонки. Чувствительность 106 дБ. Сопротивление 16 Ом .


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Наушники JVC HA-FX9BT-B черный - данный товар вы можете купить по цене по цене 1160 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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