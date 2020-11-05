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Главная Товары для строительства и ремонта Электроинструмент Оснастка Hammer Пилка для лобзика Hammer Flex 204-202 JG CB T150Riff твердые материалы, 75мм, Тип А, 50CS+YG8

Пилка для лобзика Hammer Flex 204-202 JG CB T150Riff твердые материалы, 75мм, Тип А, 50CS+YG8

Артикул: 228734
  • Пилка для лобзика Hammer Flex 204-202 JG CB T150Riff твердые материалы, 75мм, Тип А, 50CS+YG8 - фото 1
  • Пилка для лобзика Hammer Flex 204-202 JG CB T150Riff твердые материалы, 75мм, Тип А, 50CS+YG8 - фото 2
Пилка для лобзика Hammer Flex 204-202 JG CB T150Riff твердые материалы, 75мм, Тип А, 50CS+YG8 - фото 1
Пилка для лобзика Hammer Flex 204-202 JG CB T150Riff твердые материалы, 75мм, Тип А, 50CS+YG8 - фото 2
200 руб. 
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Артикул: 228734
В наличии
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БрендHammer
Тип товараПилка для лобзика
Дополнительноматериал сталь
Назначениедля металла, для стеклопластика, для стекла, для керамической плитки, для мрамора, для древесных плит, для композиционных материалов
Размеры, ммдлина 75
Пилка для лобзика Hammerflex для материалов повышенной прочности по металлу, изготовленная из быстрорежущей высокоэффективной закаленной инструментальной стали с режущей кромкой, покрытой вольфрамово-карбидным напылением. Применяется для обработки заготовок из чугуна, стеклопластика, стекла, керамической плитки, мрамора, древесных плит, композиционных материалов, ламината, паркета, для тонких пропилов. Т-образный хвостовик совместимый с большинством лобзиков. Высокая точность реза под углом.


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Пилка для лобзика Hammer Flex 204-202 JG CB T150Riff твердые материалы, 75мм, Тип А, 50CS+YG8 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 200 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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