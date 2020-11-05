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Набор сверл по металлу и бит HAMMER Flex 202-922 DR набор No22 20шт.

Артикул: 228651
  • Набор сверл по металлу и бит HAMMER Flex 202-922 DR набор No22 20шт. - фото 1
  • Набор сверл по металлу и бит HAMMER Flex 202-922 DR набор No22 20шт. - фото 2
Набор сверл по металлу и бит HAMMER Flex 202-922 DR набор No22 20шт. - фото 1
Набор сверл по металлу и бит HAMMER Flex 202-922 DR набор No22 20шт. - фото 2
1 070 руб. 
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+ 51 КэтКоинов
Артикул: 228651
В наличии
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БрендHammer
Тип товараНабор сверл
Дополнительноматериал сталь, поставляется в пластиковом кейсе
Назначениедля металла
Размеры, ммдиаметр сверл 2-6
Набор сверл и бит Hammer Flex 202-922 состоит из 20 предметов и предлагает 7 сверл по металлу, а также несколько насадок-бит и торцевых головок для работы с разными типами крепежа. Стандарт сверл по металлу DIN338. Сверла изготовлены из высококачественной быстрорежущей инструментальной стали. Угол заточки 135 градусов обеспечивает высокую скорость сверления и центровку сверла.


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Набор сверл по металлу и бит HAMMER Flex 202-922 DR набор No22 20шт. - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1070 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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