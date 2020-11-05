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Набор сверл HAMMER Flex 202-918 DR набор No18 1,0-10мм металл, 15шт

Артикул: 228648
  • Набор сверл HAMMER Flex 202-918 DR набор No18 1,0-10мм металл, 15шт - фото 1
  • Набор сверл HAMMER Flex 202-918 DR набор No18 1,0-10мм металл, 15шт - фото 2
  • Набор сверл HAMMER Flex 202-918 DR набор No18 1,0-10мм металл, 15шт - фото 3
Набор сверл HAMMER Flex 202-918 DR набор No18 1,0-10мм металл, 15шт - фото 1
Набор сверл HAMMER Flex 202-918 DR набор No18 1,0-10мм металл, 15шт - фото 2
Набор сверл HAMMER Flex 202-918 DR набор No18 1,0-10мм металл, 15шт - фото 3
880 руб. 
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Артикул: 228648
В наличии
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БрендHammer
Тип товараНабор сверл
Дополнительноматериал сталь, поставляется в пластиковом пенале
Назначениедля металла
Размеры, ммдиаметр 1-10
Сверла по металлу HAMMER выполнены из HSS-G высококачественной быстрорежущей инструментальной стали. Угол заточки 135° обеспечивает высокую скорость сверления и центровку сверла. Покрытие нитрида титана TIN придает дополнительную прочность и увеличивает ресурс сверла. Шлифовка сверла обеспечивает высокое качество обработки стенок отверстий и оптимальное выведение шлама.


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Самовывоз невозможен
Набор сверл HAMMER Flex 202-918 DR набор No18 1,0-10мм металл, 15шт – стоимость товара 880 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(383)207-84-47 в Новосибирске. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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