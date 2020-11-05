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Secret Key Hug Me Moisture Steam Cream Floral — это мощный увлажняющий крем с приятным ароматом. Он изготовлен по паровой технологии, которая позволяет создать воздушную консистенцию и улучшить проникновение полезных веществ в глубокие слои дермы.

Увлажняющий паровой крем для лица с цветочным ароматом Secret Key Hug Me Moisture Steam Cream Floral - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.