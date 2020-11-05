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Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Кремы для лица A'PIEU Питательный крем для лица с магнием A'PIEU Cicative Magnesium Cream

Питательный крем для лица с магнием A'PIEU Cicative Magnesium Cream

Артикул: 228495
Питательный крем для лица с магнием A'PIEU Cicative Magnesium Cream
720 руб. 
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Артикул: 228495
В наличии
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БрендA'PIEU
Тип товараКремы и гели для лица
Тип средствакрем для лица
Тип кожисухая, зрелая, чувствительная
Эффект от использованияпитательный, увлажняющий, смягчающий, выравнивающий, защитный, противовоспалительный, лифтинг
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияAPIEU Cicative Magnesium Cream
Применениенанесите крем на очищенную и тонизированную кожу
Страна бренда Южная Корея
Активные компонентыколлаген
Питательный крем, обладает нежной текстурой, быстро впитывается, не оставляя ощущения дискомфорта, мгновенно преображает сухую, обветренную, обезвоженную и увядающую кожу.


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Питательный крем для лица с магнием A'PIEU Cicative Magnesium Cream - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 720 руб., вам надо позвонить по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске, или оформить покупку в личном кабинете.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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