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Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Тоники Тонеры Secret Key Очищающий тоник с маслом чайного дерева Secret Key Tea Tree Refresh Calming Toner

Очищающий тоник с маслом чайного дерева Secret Key Tea Tree Refresh Calming Toner

Артикул: 228486
  • Очищающий тоник с маслом чайного дерева Secret Key Tea Tree Refresh Calming Toner - фото 1
  • Очищающий тоник с маслом чайного дерева Secret Key Tea Tree Refresh Calming Toner - фото 2
Очищающий тоник с маслом чайного дерева Secret Key Tea Tree Refresh Calming Toner - фото 1
Очищающий тоник с маслом чайного дерева Secret Key Tea Tree Refresh Calming Toner - фото 2
440 руб. 
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Артикул: 228486
В наличии
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БрендSecret Key
Тип товараЛосьоны и тоники для лица
Активные компонентымасло чайного дерева
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияSecret Key Tea Tree Refresh Calming Toner
Не содержитбез парабенов, без сульфатов, без спирта
Объем, мл248 мл
Полдля всех
Применениена предварительно очищенную кожу с помощью ватного тампона нанесите средство, аккуратными движениями распределите его по всей коже лица и дайте впитаться
Страна бренда Южная Корея
Тип средстватоник для лица
Эффект от использованияочищающий, антибактериальный
Уход за проблемной кожей обязательно должен включать в себя этап тонизирования. Это средство является прекрасным вариантом для ухода за склонной к акне и проблемной кожей. . Благодаря своему уникальному составу тоник является действенным антибактериальным средством, которое эффективно справляется с проблемой на любом этапе воспаления. Природные компоненты проводят очистку кожи на глубоком уровне, нормализуют образование кожного сала, очищают и сужают поры. Средство отлично справляется с прыщами и покраснениями, а также защищает и тонизирует кожу лица.


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Очищающий тоник с маслом чайного дерева Secret Key Tea Tree Refresh Calming Toner - стоимость товара 440 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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