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Осветляющий крем для век с коллагеном Enough W Collagen Whitening Premium Eye Cream

Артикул: 228468
Осветляющий крем для век с коллагеном Enough W Collagen Whitening Premium Eye Cream
460 руб. 

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Артикул: 228468
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БрендEnough
Тип товараКремы и гели вокруг глаз
Тип средствакрем для области вокруг глаз
Тип коживсе типы, чувствительная
Эффект от использованияоздаравливающий, омолаживающий, защитный
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияEnough W Collagen Whitening Premium Eye Cream
Применениевыдавите немного крема и нанесите кончиками пальцев на кожу вокруг глаз. Равномерно втирайте крем в веки до полного впитывания. Средство подходит для ежедневного ухода
Объем, мл30 мл
Активные компонентыэкстракт меда, морской коллаген, ниацинамид
Enough W Collagen Whitening Premium Eye Cream — это увлажняющий крем для век с морским коллагеном. Он снимает стресс и напряжение, разглаживает мелкие морщинки, активизирует процессы регенерации, снимает отёки и улучшает цвет лица.


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Осветляющий крем для век с коллагеном Enough W Collagen Whitening Premium Eye Cream - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 460 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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