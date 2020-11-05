Освежающий крем с экстрактом исландского мха A'PIEU Moss Moisture Cream Fresh

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|A'PIEU
|Тип товара
|Кремы и гели для лица
|Тип средства
|крем для лица
|Тип кожи
|нормальная, сухая, зрелая, комбинированная, жирная, проблемная, чувствительная
|Эффект от использования
|балансирующий, восстанавливающий, выравнивающий, защитный, осветляющий, питательный, антивозрастной, смягчающий, противовоспалительный, увлажняющий
|Возрастной диапазон
|взрослый
|Коллекция
|APIEU Moss Moisture Cream Fresh
|Применение
|выдавите немного крема, нанесите на сухую кожу и равномерно распределите. Втирайте несколько минут массажными движениями до полного впитывания. Используйте средство во время утренних и вечерних ухаживающих процедур
|Страна бренда
|Южная Корея
|Не содержит
|без парабенов
|Активные компоненты
|экстракт исландского мха, комплекс швейцарских альпийских трав, гидролат лаванды, комплекс натуральных масел, гиалуроновая кислота
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