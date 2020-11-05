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Главная Парфюмерия и косметика Уход за волосами Шампуни для волос A'PIEU Восстанавливающий шампунь с протеинами A'PIEU Super Protein Shampoo

Восстанавливающий шампунь с протеинами A'PIEU Super Protein Shampoo

Артикул: 228368
  • Восстанавливающий шампунь с протеинами A'PIEU Super Protein Shampoo - фото 1
  • Восстанавливающий шампунь с протеинами A'PIEU Super Protein Shampoo - фото 2
Восстанавливающий шампунь с протеинами A'PIEU Super Protein Shampoo - фото 1
Восстанавливающий шампунь с протеинами A'PIEU Super Protein Shampoo - фото 2
980 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 228368
В наличии
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БрендA'PIEU
Тип товараШампуни для волос
Тип средствашампунь для волос
Тип волосповрежденные
Полдля всех
Эффект от использованияочищающий, восстанавливающий, питающий, укрепляющий
Применениена влажные волосы и кожу головы нанести шампунь, вспенить массирующими движениями, смыть теплой водой
КоллекцияAPIEU Super Protein Shampoo
Страна бренда Южная Корея
Объем500 мл
Активные компонентыпшеничные протеины, масло жожоба, миндальное масло, Vita Complex
Супер восстанавливающий шампунь APIEU Super Protein Shampoo не только бережно очищает волосы, но и обеспечивает тонкие и слабые волосы высокопитательными белками, делая их здоровыми и блестящими.


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Самовывоз невозможен
Восстанавливающий шампунь с протеинами A'PIEU Super Protein Shampoo - стоимость товара 980 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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