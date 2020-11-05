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Монитор ASUS MG248QR 24" геймерский монитор Full-HD (90LM02D3-B01370)

Артикул: 228328
  • Монитор ASUS MG248QR 24" геймерский монитор Full-HD (90LM02D3-B01370) - фото 1
  • Монитор ASUS MG248QR 24" геймерский монитор Full-HD (90LM02D3-B01370) - фото 2
  • Монитор ASUS MG248QR 24" геймерский монитор Full-HD (90LM02D3-B01370) - фото 3
  • Монитор ASUS MG248QR 24" геймерский монитор Full-HD (90LM02D3-B01370) - фото 4
Монитор ASUS MG248QR 24" геймерский монитор Full-HD (90LM02D3-B01370) - фото 1
Монитор ASUS MG248QR 24" геймерский монитор Full-HD (90LM02D3-B01370) - фото 2
Монитор ASUS MG248QR 24" геймерский монитор Full-HD (90LM02D3-B01370) - фото 3
Монитор ASUS MG248QR 24" геймерский монитор Full-HD (90LM02D3-B01370) - фото 4
24 060 руб. 
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+ 184 КэтКоинов
Артикул: 228328
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендAsus
Тип товараМониторы
Вес в упаковке, кг7,7
USB-концентраторнет
Угол обзора по горизонтали170°
Угол обзора по вертикали160°
Тип матрицыTN+film
ТипLED-монитор
Стандарт крепления100х100 VESA
РазъемыHDMI, DVI, DisplayPort, разъем для наушников
Разъем USB Type-Cнет
Покрытие экранаматовое
Разрешение матрицы, Мпикс1920х1080
Поддержка синхронизацииFreeSync
Питаниевнешний блок питания
Комплект поставкимонитор, руководство пользователя, комплект кабелей
Диагональ экрана, дюйм24
Габаритные размеры, см56.1х48.9х21.1
Встроенные динамикиесть
Время отклика1 мс
Яркость350 кд/м2
Монитор игровой ASUS MG248QR 24 – высокотехнологичное современное устройство, отвечающее самым высоким требованиям геймеров. Обладает небольшим временем отклика 1 мс и высокой частотой 144 Гц, позволяющими достичь на 24-дюймовом экране матрицы TN+film с разрешением 1920 x 1080, соотношением сторон 16:9 и яркостью 350 кд/м2 максимально четкого изображения, подаваемого без задержек. Технология FreeSync предоставляет возможность адаптировать настройки под особенности изображения, что всегда дает положительный результат. Широкие углы обзора, 170° по горизонтали и 160° – по вертикали, на игровом мониторе ASUS MG248QR 24 визуально расширяют видимую область, что повышает уровень комфорта при просмотре и выполнении любых операций на компьютере. Оборудован разъемами DVI, HDMI, Display Port, позволяющими подключать различные устройства. Устанавливается на эргономичной регулируемой подставке, позволяющей изменить параметры расположения экрана по отношению к пользователю в зависимости от его потребностей.


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Самовывоз невозможен
Монитор ASUS MG248QR 24" геймерский монитор Full-HD (90LM02D3-B01370) – стоимость товара 24060 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(383)207-84-47 в Новосибирске. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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