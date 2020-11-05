8(383)207-84-47
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 
Главная Техника для дома Прочая техника для дома Метеостанции Bresser Метеостанция Bresser TemeoTrend STX с радиоуправлением, черная

Метеостанция Bresser TemeoTrend STX с радиоуправлением, черная

Артикул: 228180
  • Метеостанция Bresser TemeoTrend STX с радиоуправлением, черная - фото 1
  • Метеостанция Bresser TemeoTrend STX с радиоуправлением, черная - фото 2
  • Метеостанция Bresser TemeoTrend STX с радиоуправлением, черная - фото 3
Метеостанция Bresser TemeoTrend STX с радиоуправлением, черная - фото 1
Метеостанция Bresser TemeoTrend STX с радиоуправлением, черная - фото 2
Метеостанция Bresser TemeoTrend STX с радиоуправлением, черная - фото 3
7 556 руб. 
Купить
+ 249 КэтКоинов
Артикул: 228180
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендBresser
Тип товараМетеостанции
Барометрнет
Выносной датчикда
Диапазон показателей температурыот -5 до +50 °C
Дисплейда
Дополнительные функциипрогноз погоды, сохранение температурных значений, часы, будильник
Звуковая индикациянет
Измерение температуры (OUT)да
Отображение информациицифры и символы
Передача данныхчастота передачи 433,92 МГц
Питаниеавтономное
Размеры (ВхШхТ)70х100х180
Bresser TemeoTrend STX – домашняя метеостанция с дополнительным радиодатчиком. Она снабжена цифровым монохромным экраном, показывает прогноз погоды на ближайшие 12 часов, текущее время и температуру внутри и снаружи помещения. Метеостанцию можно поставить на полку, стол или подоконник или закрепить на стене. Благодаря крупной индикации и контрастной янтарной подсветке показания с экрана хорошо читаются даже при слабой освещенности и с большого расстояния. На наружном датчике нет встроенного экрана. Всю информацию можно прочитать только на основном модуле. В верхней части его экрана отображается анимированная иконка прогноза погоды. Если температура воздуха попадает в диапазон от -2 °C до 3 °C, рядом появляется индикация снега. Ниже расположен блок часов. Еще ниже – показания температуры, которые измеряют датчик и основной модуль. Отметим наличие встроенного будильника. Благодаря функции повтора вы никогда не проспите важные моменты своей жизни! И датчик, и метеостанция работают от батареек (нет в комплекте).


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Метеостанция Bresser TemeoTrend STX с радиоуправлением, черная - стоимость товара 7556 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Новосибирске

8 (383) 207-84-47

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...