Метеостанция Bresser 5-в-1 Wi-Fi с цветным дисплеем

Bresser 5-в-1 Wi-Fi – профессиональная метеостанция с цветным экраном. Она измеряет множество показателей: температуру и влажность воздуха внутри и снаружи помещения, направление и скорость ветра, атмосферное давление и уровень осадков. Данные собираются с беспроводных датчиков, которые можно подключать к основному модулю по радиоканалу или через сеть Wi-Fi. Связь поддерживается на расстоянии до 150 метров. Вся информация о погоде выводится на яркий цветной экран метеостанции. Кроме текущих показателей метеостанция строит графики прогнозов. Небольшие стрелки указывают на то, будут ли, например, температура и влажность воздуха повышаться в ближайшее время или, наоборот, стоит ожидать их понижения. Отдельно расположена иконка прогноза погоды на ближайшие 24 часа. Она может принимать несколько значений: солнечно, переменная облачность, облачно, дождь, снег. Метеостанция интересна не только погодными измерениями. Есть в ней и встроенные часы и календарь. В нижней части экрана отображаются день недели, текущая фаза Луны, текущее время, число и месяц. Тут же появляется и значок будильника, если он включен. Bresser 5-в-1 Wi-Fi – это многофункциональный прибор для дома, который позволит вам быть в курсе любых погодных изменений и поможет в поддержании оптимального микроклимата в доме.