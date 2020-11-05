Эмульсия для яркости кожи The Saem Sooyeran Radiance Emulsion 150ml

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|Бренд
|The Saem
|Тип товара
|Лосьоны и тоники для лица
|Тип средства
|эмульсия для лица
|Пол
|для всех
|Эффект от использования
|увлажняющий, смягчающий, разглаживающий
|Возрастной диапазон
|взрослый
|Коллекция
|The Saem Sooyeran Radiance Emulsion
|Применение
|нанести на очищенную кожу, перед кремом, легкими массажными движениями
|Страна бренда
|Южная Корея
|Объем, мл
|150 мл
|Активные компоненты
|экстракт дикого женьшеня, ниацинамид, аденозин, экстракт зеленого чая, экстракт софоры, экстракт фасоли, экстракт маш, экстракт листьев каштана, экстракт малины, экстракт годжи, экстракт имбиря, экстракт чеснока, экстракт сосны обыкновенной, экстракт хауттюнии, экстракт гинкго билоба, экстракт гвоздики, экстракт грецкого ореха, экстракт фенхеля, экстракт ангелики, экстракт кокоса, экстракт ганодермы, экстракт корня пиона, экстракт портулака огородного, экстракт солодки, экстракт корня барбариса,
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