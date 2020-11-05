8(383)207-84-47
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 
Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Лосьоны Эмульсии The Saem Эмульсия антивозрастная The Saem Snail Essential EX Wrinkle Solution Emulsion 150мл

Эмульсия антивозрастная The Saem Snail Essential EX Wrinkle Solution Emulsion 150мл

Артикул: 228066
Эмульсия антивозрастная The Saem Snail Essential EX Wrinkle Solution Emulsion 150мл
2 550 руб. 
3 400 руб. 

trending_down Уронить цену
Вы можете купить этот товар дешевле. Укажите свой e-mail и подпишитесь на нашу рассылку, цена на товар автоматически снизится:

2 280 руб. 

E-mail


Отправляя свои данные, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности

или получить скидку просто так
Купить
+ 67 КэтКоинов
Артикул: 228066
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендThe Saem
Тип товараЛосьоны и тоники для лица
Тип средстваэмульсия для лица
Полдля всех
Эффект от использованияувлажняющий, питающий
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияThe Saem Snail Essential EX Wrinkle Solution Emulsion
Применениенаносится на кожу ватным тампоном и равномерно распределяется по ее поверхности до полного впитывания
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл150 мл
Не содержитбез парабенов, без сульфатов
Активные компонентымуцин улитки, пептиды, коллаген, пантенол, масло арганы, комплекс экстрактов, витамины группы B, комплекс витаминов
Антивозрастная улиточная эмульсия для лица премиум-класса содержит смесь компонентов, необходимых для правильной жизнедеятельности клеток. Средство включает в себя великолепно питающий ягодный комплекс.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Эмульсия антивозрастная The Saem Snail Essential EX Wrinkle Solution Emulsion 150мл - стоимость товара 2550 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Новосибирске

8 (383) 207-84-47

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...