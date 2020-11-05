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Главная Парфюмерия и косметика Уход за волосами Шампуни для волос The Saem Шампунь для волос с арганой The Saem Silk Hair Argan Intense Care Shampoo 380гр

Шампунь для волос с арганой The Saem Silk Hair Argan Intense Care Shampoo 380гр

Артикул: 228063
  • Шампунь для волос с арганой The Saem Silk Hair Argan Intense Care Shampoo 380гр - фото 1
  • Шампунь для волос с арганой The Saem Silk Hair Argan Intense Care Shampoo 380гр - фото 2
Шампунь для волос с арганой The Saem Silk Hair Argan Intense Care Shampoo 380гр - фото 1
Шампунь для волос с арганой The Saem Silk Hair Argan Intense Care Shampoo 380гр - фото 2
830 руб. 
1 100 руб. 

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Артикул: 228063
В наличии
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БрендThe Saem
Тип товараШампуни для волос
Тип средствашампунь для волос
Тип волоссухие
Полдля всех
Эффект от использованияочищающий, увлажняющий
Применениенебольшое количество средства наносится на шевелюру. Распределяется по волосам с помощью массирующих движений. Смывается при помощи тёплой воды
КоллекцияThe Saem Silk Hair Argan Intense Care Shampoo
Страна бренда Южная Корея
Объем380 г
Не содержитбез парабенов
Активные компонентыаргановое масло, кератин
Шампунь с шёлковым протеином позволяет осуществлять постоянный уход за волосами. Хорошо очищает, благотворно влияет на рост волос. Снижает влияние прямых солнечных лучей, оберегает от пересушивания. Разглаживает, позволяет получить натуральный блеск. Улучшает состояние кожного покрова головы.


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Шампунь для волос с арганой The Saem Silk Hair Argan Intense Care Shampoo 380гр - стоимость товара 830 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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