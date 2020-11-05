8(383)207-84-47
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 
Главная Парфюмерия и косметика Декоративная косметика Макияж для губ The Saem Тинт-мусс для губ Конфетка The Saem Saemmul Mousse Candy Tint 06 Chaitea Mousse 8гр

Тинт-мусс для губ Конфетка The Saem Saemmul Mousse Candy Tint 06 Chaitea Mousse 8гр

Артикул: 227994
  • Тинт-мусс для губ Конфетка The Saem Saemmul Mousse Candy Tint 06 Chaitea Mousse 8гр - фото 1
  • Тинт-мусс для губ Конфетка The Saem Saemmul Mousse Candy Tint 06 Chaitea Mousse 8гр - фото 2
Тинт-мусс для губ Конфетка The Saem Saemmul Mousse Candy Tint 06 Chaitea Mousse 8гр - фото 1
Тинт-мусс для губ Конфетка The Saem Saemmul Mousse Candy Tint 06 Chaitea Mousse 8гр - фото 2
520 руб. 
700 руб. 

trending_down Уронить цену
Вы можете купить этот товар дешевле. Укажите свой e-mail и подпишитесь на нашу рассылку, цена на товар автоматически снизится:

470 руб. 

E-mail


Отправляя свои данные, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности

или получить скидку просто так
Купить
Артикул: 227994
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендThe Saem
Тип товараМакияж для губ
Тип средстватинт для губ
Эффекттонирующий, ухаживающий
Текстуралегкая
Группа оттенковкрасные и розовые
ТонThe Saem 06 Chaitea Mousseр 06 Chaitea Mousseр
КоллекцияThe Saem Saemmul Mousse Candy Tint
Страна бренда Южная Корея
Легкий мусс обеспечивает гладкое, равномерное покрытие, придает коже яркие, сочные оттенки. Содержит красящие пигменты и увлажняющие ингредиенты, которые сохраняют в течение длительного времени яркий, аккуратный макияж. Экстракт меда, гидролизованный коллаген и гиалуроновая кислота обеспечивают интенсивную увлажненность сухой кожи, препятствует появлению шелушения кожи.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Тинт-мусс для губ Конфетка The Saem Saemmul Mousse Candy Tint 06 Chaitea Mousse 8гр - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 520 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Новосибирске

8 (383) 207-84-47

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...