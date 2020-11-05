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Увлажняющий тинт для губ содержит экстракт меда, экстракт лимона, витаминная формула. Тинт на 30% состоит из увлажняющих ингредиентов, способствует поддержанию гладкости и эластичности кожи. Придает коже яркий, насыщенный тон с влажным сиянием. В состав меда входит 15–20% воды, до 70% сахаров, а также протеины, аминокислоты, витамины С, D, ферменты, органические кислоты, минеральные соли калия, кальция, натрия, магния, железа, меди, кобальта, фосфора, серы, кремния, антибактериальные вещества, пыльца, воск, пигменты. Хорошо увлажняет, смягчает и питает кожу, стимулирует водно-солевой и жировой обмен в эпидермальных клетках, оказывает регенерирующее и очищающее действие, облегчая удаление ороговевших клеток.

Тинт для губ увлажняющий The Saem Saemmul Yum Yum Lip Syrup 04 Peach 10гр - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.