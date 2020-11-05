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Тинт для губ гелевый The Saem Saemmul Real Gel Tint 01 Red Soda 10гр

Артикул: 227947
Тинт для губ гелевый The Saem Saemmul Real Gel Tint 01 Red Soda 10гр
380 руб. 
410 руб. 
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Артикул: 227947
В наличии
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БрендThe Saem
Тип товараМакияж для губ
Тип средстватинт для губ
Эффекттонирующий, ухаживающий
Текстурагелевая
Группа оттенковкрасные и розовые
ТонThe Saem 01 Red Soda 01 Red Soda
КоллекцияThe Saem Saemmul Real Gel Tint
Страна бренда Южная Корея
Тинт содержит экстракт фенхеля, масло семян макадамии, экстракт алоэ вера, масло кокоса и т.д. Гелевая текстура интенсивно увлажняет, питает и ухаживает за кожей губ. Восстанавливает шелковистоть и упругость кожи. Тинт создает полимерную сетку на поверхности кожи губ, препятствующую потере влаги кожей.


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Тинт для губ гелевый The Saem Saemmul Real Gel Tint 01 Red Soda 10гр - стоимость товара 380 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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