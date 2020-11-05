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Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Солнцезащитные средства The Saem Стик улиточный солнцезащитный The Saem Snail Essential EX Wrinkle Solution Sun Stick 16гр

Стик улиточный солнцезащитный The Saem Snail Essential EX Wrinkle Solution Sun Stick 16гр

Артикул: 227883
  • Стик улиточный солнцезащитный The Saem Snail Essential EX Wrinkle Solution Sun Stick 16гр - фото 1
  • Стик улиточный солнцезащитный The Saem Snail Essential EX Wrinkle Solution Sun Stick 16гр - фото 2
  • Стик улиточный солнцезащитный The Saem Snail Essential EX Wrinkle Solution Sun Stick 16гр - фото 3
  • Стик улиточный солнцезащитный The Saem Snail Essential EX Wrinkle Solution Sun Stick 16гр - фото 4
Стик улиточный солнцезащитный The Saem Snail Essential EX Wrinkle Solution Sun Stick 16гр - фото 1
Стик улиточный солнцезащитный The Saem Snail Essential EX Wrinkle Solution Sun Stick 16гр - фото 2
Стик улиточный солнцезащитный The Saem Snail Essential EX Wrinkle Solution Sun Stick 16гр - фото 3
Стик улиточный солнцезащитный The Saem Snail Essential EX Wrinkle Solution Sun Stick 16гр - фото 4
1 880 руб. 
2 510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 227883
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БрендThe Saem
Тип товараСредства защиты от солнца
SPF50+
Активные компонентыулиточный экстракт
Зона применениялицо, тело
КоллекцияThe Saem Snail Essential EX Wrinkle Solution Sun Stick
Объем16 г
Полдля всех
Применениенанести заключительным этапом ухода за кожей за 5-10 минут до выхода на солнце.
Страна бренда Южная Корея
Тип коживсе типы
Тип средствасолнцезащитные средства
Высокий солнцезащитный фактор SPF50+ PA+++ поможет уберечь кожу даже в момент максимальной активности солнца, предупредить появление покраснений, ожогов, пигментации. Помимо этого стик действует еще по нескольким направлениям: увлажняет, питает, смягчает, успокаивает и одновременно тонизирует кожу, делает ее упругой и эластичной, разглаживает морщины, осветляет пигментацию и выравнивает тон кожи, предупреждает появление рубцов и пятен пост-акне, дарит коже естественное сияние. Еще одно удивительное свойство улиточной слизи – способность обеззараживать поверхность кожи, «склеивая» между собой бактерии и нейтрализуя их жизнеспособность и проникновение в кожу.


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