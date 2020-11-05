Стик улиточный солнцезащитный The Saem Snail Essential EX Wrinkle Solution Sun Stick 16гр

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|The Saem
|Тип товара
|Средства защиты от солнца
|SPF
|50+
|Активные компоненты
|улиточный экстракт
|Зона применения
|лицо, тело
|Коллекция
|The Saem Snail Essential EX Wrinkle Solution Sun Stick
|Объем
|16 г
|Пол
|для всех
|Применение
|нанести заключительным этапом ухода за кожей за 5-10 минут до выхода на солнце.
|Страна бренда
|Южная Корея
|Тип кожи
|все типы
|Тип средства
|солнцезащитные средства
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