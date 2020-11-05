Стик улиточный солнцезащитный The Saem Snail Essential EX Wrinkle Solution Sun Stick 16гр

Высокий солнцезащитный фактор SPF50+ PA+++ поможет уберечь кожу даже в момент максимальной активности солнца, предупредить появление покраснений, ожогов, пигментации. Помимо этого стик действует еще по нескольким направлениям: увлажняет, питает, смягчает, успокаивает и одновременно тонизирует кожу, делает ее упругой и эластичной, разглаживает морщины, осветляет пигментацию и выравнивает тон кожи, предупреждает появление рубцов и пятен пост-акне, дарит коже естественное сияние. Еще одно удивительное свойство улиточной слизи – способность обеззараживать поверхность кожи, «склеивая» между собой бактерии и нейтрализуя их жизнеспособность и проникновение в кожу.