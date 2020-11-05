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Главная Парфюмерия и косметика Уход за глазами Кремы для глаз The Saem Стик для глаз увлажняющий с ледниковой водой The Saem Iceland Hydrating Eye Stick 8g

Стик для глаз увлажняющий с ледниковой водой The Saem Iceland Hydrating Eye Stick 8g

Артикул: 227878
Стик для глаз увлажняющий с ледниковой водой The Saem Iceland Hydrating Eye Stick 8g
660 руб. 
890 руб. 

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Артикул: 227878
В наличии
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БрендThe Saem
Тип товараКремы и гели вокруг глаз
Тип средствастик для области вокруг глаз
Тип коживсе типы
Эффект от использованияразглаживающий, освежающий, противовоспалительный
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияThe Saem Iceland Hydrating Eye Stick
Применениепроведите стиком вокруг глаз
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл8 г
Активные компонентыниацинамид, аденозин, ледниковая вода, пептиды
Стик увлажняет, осветляет, разглаживает морщины и освежает. Содержит ниацинамид, аденозин, ледниковую воду, пептиды и т.д. Ниацинамид (витамин B3) – устраняет пигментацию, веснушки, темные пятна и следы пост-акне, освежает тусклый оттенок кожи, выравнивает тон лица, стимулирует обновление кожи и оказывает противовоспалительное действие на кожу с акне. Аденозин присутствует практически во всех клетках и участвует в энергетических процессах в организме. Аденозин сертифицирован как эффективный антивозрастной ингредиент. Он стимулирует производство фибробластов в коже, активизирует производство коллагена и эластина, улучшает кровоток, и как следствие оказывает активное антивозрастное действие - разглаживает мимические морщины, улучшает эластичность кожи и предотвращает ее старение.


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Стик для глаз увлажняющий с ледниковой водой The Saem Iceland Hydrating Eye Stick 8g - стоимость товара 660 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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