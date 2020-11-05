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Главная Парфюмерия и косметика Декоративная косметика Макияж для лица The Saem Пудра компактная ароматизированная The Saem Saemmul Perfume BB Pact SPF25+ 23 Cover Beige 20гр

Пудра компактная ароматизированная The Saem Saemmul Perfume BB Pact SPF25+ 23 Cover Beige 20гр

Артикул: 227801
  • Пудра компактная ароматизированная The Saem Saemmul Perfume BB Pact SPF25+ 23 Cover Beige 20гр - фото 1
  • Пудра компактная ароматизированная The Saem Saemmul Perfume BB Pact SPF25+ 23 Cover Beige 20гр - фото 2
Пудра компактная ароматизированная The Saem Saemmul Perfume BB Pact SPF25+ 23 Cover Beige 20гр - фото 1
Пудра компактная ароматизированная The Saem Saemmul Perfume BB Pact SPF25+ 23 Cover Beige 20гр - фото 2
860 руб. 
1 150 руб. 

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770 руб. 

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Артикул: 227801
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БрендThe Saem
Тип товараМакияж для лица
Тип средствапудра
Тип коживсе типы
ТонThe Saem 23 Cover Beige
КоллекцияThe Saem Saemmul Perfume
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл20 г
Компактная ароматизированная BB пудра SPF25 PA++. Легкой вуалью пудра покрывает кожу лица и дарит ей не только нежный цвет, но и нежный аромат. Компактная пудра является завершающим штрихом для безупречного макияжа, выравнивая тон и поверхность кожи. Кроме великолепных декоративных функций, пудра ухаживает за кожей лица, обеспечивая длительное увлажнение кожи, как изнутри, так и на поверхности, оберегая от обезвоживания и пересыхания.


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Пудра компактная ароматизированная The Saem Saemmul Perfume BB Pact SPF25+ 23 Cover Beige 20гр - стоимость товара 860 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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