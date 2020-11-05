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Главная Парфюмерия и косметика Очищение лица Пенки для умывания The Saem Пенка для умывания The Saem My Cleanse Recipe Cleansing Foam Mild Herb 150мл

Пенка для умывания The Saem My Cleanse Recipe Cleansing Foam Mild Herb 150мл

Артикул: 227620
Пенка для умывания The Saem My Cleanse Recipe Cleansing Foam Mild Herb 150мл
470 руб. 
630 руб. 

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Артикул: 227620
В наличии
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БрендThe Saem
Тип товараОчищающие средства для лица
Тип средствапенка для лица
Тип коживсе типы
Возрастной диапазонвзрослый
Эффект от использованияочищающий, успокаивающий
КоллекцияThe Saem My Cleanse Recipe Cleansing
Применениевспенить средство в ладони с небольшим количеством воды и легкими массирующими движениями нанести на влажное лицо, затем смыть теплой водой.вспенить средство в ладони с небольшим количеством воды и легкими массирующими движениями нанести на влажное лицо, затем смыть теплой водой.
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл150 мл
Активные компонентыэкстракт листьев орегано, экстракт шалфея, экстракт базилика, экстракт тимьяна, экстракт мяты, экстракт лимонника
Очищающее средство для лица содержит экстракт листьев орегано, шалфея, базилика, тимьяна, мяты, лимонника и т.д. Растительные ингредиенты тщательно очищает от различного рода загрязнений и успокаивает


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Пенка для умывания The Saem My Cleanse Recipe Cleansing Foam Mild Herb 150мл - по цене 470 руб. в Новосибирске. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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