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Очищающее масло The Saem Phyto Seven Cleansing Oil 200мл

Артикул: 227581
Очищающее масло The Saem Phyto Seven Cleansing Oil 200мл
1 440 руб. 
1 930 руб. 

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Артикул: 227581
В наличии
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БрендThe Saem
Тип товараОчищающие средства для лица
Активные компонентыэкстракт сои, масло жожоба, экстракт ромашки, экстракт лаванды, экстракт мелиссы, экстракт мяты, экстракт розмарина, экстракт шалфея, экстракт тимьяна, масло африканского ореха, экстракт бамбука, масло подсолнуха, масло ромашки
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияThe Saem Phyto Seven Cleansing Oil
Объем, мл200 мл
Применениенанесите небольшое количество средства на сухую кожу, мягкими, массирующими движениями, затем добавьте воды, промассируйте снова и смойте теплой водой
Страна бренда Южная Корея
Тип коживсе типы
Тип средствамасло для лица
Эффект от использованияочищающий, увлажняющий
Гипоаллергенное средство для очищения кожи от косметических продуктов и различного рода загрязнений. Сочетает в себе свойства очищающего масла и пенки для умывания. Фито-комплекс препятствует появлению раздражения и сухости кожи. Натуральные масла способствуют глубокому очищению и сужению пор. Быстро очищает кожу от ороговевших частиц кожи, сложного макияжа, препятствует появлению угрей и камедонов.


Теги товара: Гидрофильные масла.


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Самовывоз невозможен
Очищающее масло The Saem Phyto Seven Cleansing Oil 200мл - стоимость товара 1440 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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