Набор для лица уходовый The Saem Mervie Hydra Skin Care 3 Set

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|Бренд
|The Saem
|Тип товара
|Наборы для ухода за лицом
|Тип средства
|набор для ухода за лицом
|Тип кожи
|все типы
|Эффект от использования
|увлажняющий
|Возрастной диапазон
|взрослый
|Коллекция
|The Saem Mervie Hydra Skin Care
|Применение
|после очищения кожи нанести тонер, затем эмульсию, сыворотку, крем
|Страна бренда
|Южная Корея
|Объем, мл
|150+130+60+50 мл
|Активные компоненты
|экстракт планктона красных водорослей
|Состав набора
|тонер, эмульсия, сыворотка, крем
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