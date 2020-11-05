8(383)207-84-47
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Мист для лица The Saem Original Water Mist 300мл

Артикул: 227553
Мист для лица The Saem Original Water Mist 300мл
1 330 руб. 
1 780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 227553
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
Поделиться:
Получить подарок
БрендThe Saem
Тип товараТермальная вода
Тип средствамист для лица
Тип коживсе типы
Эффект от использованияувлажняющий, освежающий, тонизирующий
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияThe Saem Original
Применениеперед применением хорошо встряхнуть, распылять с расстояния 15-20 см. Можно применять в течение дня, или перед нанесением макияжа на последнем этапе ежедневного ухода за лицом (макияж легко и безупречно ляжет на лицо
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл300 мл
Активные компонентыэкстракт алоэ, экстракт зеленого чая, экстракт чайного дерева, экстракт бамбука
Освежающие мисты для лица помогут моментально увлажнить и «взбодрить» кожу, придать её свежий и отдохнувший вид, а вам ощущение свежести и прохлады. Мист подходит для использования в любое время дня, его можно наносить под макияж и поверх макияжа.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Мист для лица The Saem Original Water Mist 300мл - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Новосибирске

8 (383) 207-84-47

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...