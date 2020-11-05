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Мист для лица The Saem Original Cream Mist 300мл

Артикул: 227548
Мист для лица The Saem Original Cream Mist 300мл
1 420 руб. 
1 900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 227548
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БрендThe Saem
Тип товараТермальная вода
Тип средствамист для лица
Тип коживсе типы
Эффект от использованияувлажняющий, освежающий, тонизирующий
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияThe Saem Original Cream Mist
Применениеперед применением хорошо встряхнуть, распылять с расстояния 15-20 см. Можно применять в течение дня, или перед нанесением макияжа на последнем этапе ежедневного ухода за лицом (макияж легко и безупречно ляжет на лицо
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл300 мл
Активные компонентымасло арганы, масло розы, масло подсолнечника, масло семян зеленого чая
Освежающие мисты для лица помогут моментально увлажнить и «взбодрить» кожу, придать её свежий и отдохнувший вид, а вам ощущение свежести и прохлады. Мист подходит для использования в любое время дня, его можно наносить под макияж и поверх макияжа.


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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